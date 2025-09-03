Транспортен хаос: Огромна дупка се отвори на път в Мексико (ВИДЕО)

5-6-метрова дупка се отвори на път в Мексико.
Пропадането на пътя се случва в петък вечер, в Периферико Ориентеблизо, до улица Персео в квартал Казабланка, където същата дупка се е отваряла многократно през последните 20 години.
Жителите споделиха, че в миналото е имало и фатален инцидент с моторист, а властите само са запълвали мястото с материал за запълване, което е довело до повторни свличания. Този път камион, натоварен с плочки, падна в дупката.
Инцидентът предизвика дълги колони от автомобили и хаос в района.
