Огън заплашва сърцето на дивата природа. Пламъци бушуват в световноизвестния национален парк “Етоша“ в Намибия, унищожавайки огромно парче земя.

Силни ветрове и суха растителност подхранват пожара. Пламъците се разпространяват бързо и около 30 процента от площта на известния резерват вече е унищожена - показват правителствени данни, цитирани от международни медии.

Вицепрезидентът на страната Лусия Уитбоо коментира, че природата и животните са изправени пред катастрофа.

Опустошителният пожар, който гори вече повече седмица, представлява „значителна заплаха за биоразнообразието и дивата природа“.

Снимка: Ройтерс

Не е известно колко диви животни са загинали в огъня досега. Не се съобщава за човешки жертви.

Видеозаписи показват обширни черни, изгорели площи и животни, бягащи от пламъците.

Пожарът е избухнал на 22 септември в югозападната част на националния парк. Причината все още се разследва. Намибийското правителство предприема всички мерки за овладяване на огъня.

В допълнение към пожарната служба и властите на парка, над 500 войници са изпратени на терен. Хеликоптери също се включват в борбата с огъня.

Национален парк „Етоша“ е един от най-важните природни резервати в Африка.

С площ от над 22 000 квадратни километра, той е около половината от размера на Швейцария.

В дивата природа живеят слонове, лъвове, жирафи, зебри, леопарди и много видове антилопи. Паркът е особено ценно местообитанието на застрашения черен носорог.

A large wildfire broke out in Etosha National Park in Namibia earlier this week. The Guardian system would be a valuable asset in scenarios such as this. Capable of integrating with a nation’s rear loading aircraft and requiring no modifications to the plane, it effectively turns… https://t.co/dsPpopaZCb — Caylym (@Caylym) September 30, 2025

„Етоша“ е известен и с гигантската си солница. Този природен феномен с дължина 130 километра и ширина 50 километра е видим дори от Космоса.

След валежи районът се превръща в рай за фламинго и други птици. Но това природно чудо сега е в пламъци.

