Момче в Малайзия получи похвали за героичен акт - рискува живота си, за да спаси два заека от пожар, предава The Independant.

Момчето, идентифицирано само като Джейсън, може да бъде видяно във видео в социалните мрежи да се катери по бетонна стена.

Той се качва върху храсти и клони на дървета, за да стигне до клетката, докато огромен пожар бушува само на метри от него.

Момчето е било повикано от своята братовчедка, за да освободи зайците. То е дошло с клещи. Покатерва се и успява да среже клетката, но получава леки изгаряния по ръцете.

Superhero saving two rabbits from their cage with raging fire close-by. pic.twitter.com/Abldz2YBea