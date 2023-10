Активисти протестираха срещу речта на американския посланик в ООН в Женева Мишел Тейлър, като ѝ обърнаха гръб. Това се случи по време на нейното изявление пред Комитета по правата на човека, съобщи Анадолската агенция.

Протестът се проведе, докато Тейлър завършваше двудневно изслушване за САЩ като част от периодичния преглед на Комитета за съответствието на страната с Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR) в Женева.

Десетки американски активисти, които защитават правата на ЛГБТИ, коренното население, репродуктивните и други права и водят кампании срещу дискриминацията, се изправиха и обърнаха гръб в мълчалив протест по време на речта на Тейлър. Те нарекоха недостатъчни отговорите на правителството на САЩ на техните проблеми, свързани с правата на човека.

Мълчаливият протест на участниците беше насочен и срещу подкрепата на САЩ за „израелския режим в неговата геноцидна кампания в Ивицата Газа“. Недоволството идва на фона на продължаващата повече от 10 дни война в Израел и тревогите за цивилното население в Газа, блокирано след началото на военните действия.

Протестът се състоя в отговор на решението на Съединените щати да наложат вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, целяща да установи "хуманитарна пауза" в конфликта, която да позволи на основната помощ да достигне до Газа.

Този ход не се хареса на мнозина и делегатите се увериха, че недоволството им е известно. Актът на неподчинение символизираше разочарованието на много народи от позицията на САЩ по израелско-палестинския конфликт.

В сряда Израел се съгласи с исканията на САЩ да не спира доставките на основната хуманитарна помощ - като храна, вода и лекарства. Камионите с продукти от първа необходимост могат да влизат в Ивицата Газа през египетския пропускателен пункт „Рафах“. Първата хуманитарна помощ пристига днес.

Освен САЩ, шест други държави, сред които Хаити, Иран и Венецуела, също бяха подложени на публични сесии тази есен в Женева, за да се види доколко страните спазват ангажиментите си по Международния пакт за граждански и политически права - един от малкото международни договори за правата на човека, които Съединените щати са ратифицирали.

Демонстрацията започна, когато Тейлър заяви, че ангажиментът на САЩ към договора е „морален императив в самото сърце на нашата демокрация“, а страната ѝ „дава пример с нашата прозрачност, откритост и смирен подход към собствените ни предизвикателства в областта на правата на човека“.

„През изминалите два дни чухте за много от конкретните начини, по които изпълняваме задълженията си по конвенцията, а също така чухте и обещанието ни да направим повече", каза Тейлър, която е посланик на САЩ в Съвета по правата на човека. „Признавам, че повдигнатите теми често са болезнени за всички нас“.

As US Ambassador Michelle Taylor was delivering a speech at the UN Human Rights Committee in Geneva on Wednesday, a majority of participants turned their backs in silent protest against the US support for the Israeli regime in its genocidal campaign in the Gaza Strip pic.twitter.com/QIqbz2L6sE