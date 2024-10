Идеята за извличане на устойчиво количество вода от въздух с ниска влажност е по-близко до научната фантастика, отколкото до реалността, поне до момента, сподели TechXplore.

Докато мегасушата натоварва водоснабдяването в отделни региони, революционно изследване от Университета в Лас Вегас, Невада, отговаря на този проблем.

Иновативна технология изтегля големи количества вода от въздуха дори при ниска влажност.

Изследването, е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Професорът по машинно инженерство на в Университета в Лас Вегас, Х. Джереми Чо ръководи екип от изследователи с коренно различен подход към трансформирането на водните пари във въздуха около нас във вода. Съществуващите методи за събиране на атмосферна вода имат ниска ефективност, когато влажността на въздуха е под 30%.

„Този документ наистина установява, че можете да улавяте вода с много бърза скорост. Можем да започнем да прогнозираме колко голяма система ще ни трябва, за да произведем определено количество вода. Ако имаме един квадратен метър, можем да генерираме близо 4 литра вода на ден в Лас Вегас и до три пъти повече във влажна среда“, каза Чо.