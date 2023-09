Северна Корея отново демонстрира мускули и отпразнува новата си ядрена подводница, която вече е пусната във вода.

„Тактическата ядрена подводница ще изпълни своята бойна мисия като един от основните елементи на офанзивните подводни средства за доставка“, коментира 39-годишният управник Ким Чен Ун пред държавната медия.

Той посочва, че оборудването на флота с ядрени оръжия ще продължи и в бъдещето.

Името на плавателния съд с номер 841 е Hero Kim Kun Ok. Самият диктатор Ким Чен Ун присъства на церемонията по спускането на подводницата.

Анализаторите за първи път забелязаха признаци, че се строи поне една нова подводница, през 2016 г., а през 2019 г. държавните медии на Севера публикуваха кадри, на които се вижда как Ким инспектира непоказвана досега подводница, която е била построена под "неговото специално внимание", посочва Ройтерс.

Изграждането на такава подводница се случва в контекста на целта на Ким да иска да разшири ядрената мощ на страната си. Планът на Пхенян е да разполага с пълен набор от ядрени оръжия и ракети.

Северна Корея е обект на международни санкции заради ядрената си програма.

Някои експерти обаче изразяват съмнения дали представената подводница е наистина нова. Военният анализатор Джоузеф Демпси от Международния институт за стратегически изследвания в Лондон не вярва на севернокорейската пропаганда.

While North Korea has added a missile compartment and externally emulated more contemporary design features at its core is an obsolete Romeo class diesel-electric boat, originally designed in the 1950s. As a platform it will have some fundamental limitations and vulnerabilities. pic.twitter.com/68oHE2kgKm