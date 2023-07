Средата на месец юли традиционно е запазена за обявяването на номинациите на наградите „Еми“. Тазгодишните не закъсняват и вече знаем кои са сериалите, излъчвани между 1 юни 2022 г. и 31 май 2023 г., които могат да очакват статуетка на предстоящата церемония по награждаване.

Заслужава си да се отбележи, че HBO успя да сложи в малкия си джоб останалите стрийминг платформи, тъй като събра най-много номинации. В категорията за най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал зае всички осем позиции, а за най-добра поддържаща актриса - шест от осем.

Сериалът на HBO „Наследници“ е с цели 27 номинации - включително за най-добра драма, най-добра актриса (Сара Снук) и рекордните три номинации за най-добър актьор (Брайън Кокс, Кийрън Кълкин и Джеръми Стронг). Друга продукция на HBO – „The Last of Us: Последните оцелели“, също получи голямо признание с 24-те си номинации. С 23 пък я следва „Белият лотос“ (пак на HBO), пише Variety.

75-ите награди „Еми“ ще бъдат раздадени на 18 септември, макар че все още не е ясно как продължаващите стачки в Холивуд ще се отразят на шоуто.

Ето кои са номинираните в основните категории:

Най-добър драматичен сериал

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Най-добър комедиен сериал

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Най-добър лимитиран сериал

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Най-добър актьор в драматичен сериал

Джеф Бриджис, “The Old Man”

Брайън Кокс, “Succession”

Кийрън Кълкин, “Succession”

Боб Оденкирк, “Better Call Saul”

Педро Паскал, “The Last of Us”

Джереми Стронг, “Succession”

Най-добра актриса в драматичен сериал

Шарън Хорган, “Bad Sisters”

Мелани Лински, “Yellowjackets”

Елизабет Мос, “The Handmaid’s Tale”

Бела Рамзи, “The Last of Us”

Кери Ръсел, “The Diplomat”

Сара Снук, “Succession”

Най-добра поддържащ мъжа роля в драматичен сериал

Ф. Мъри Ейбрахам, “The White Lotus”

Николас Браун, “Succession”

Майкъл Империоли, “The White Lotus”

Тео Джеймс, “The White Lotus”

Матю Макфейдън, “Succession”

Алан Рък, “Succession”

Уил Шарп, “The White Lotus”

Александър Скарсгард, “Succession”

Най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал

Дженифър Кулидж, “The White Lotus”

Елизабет Дебицки, “The Crown”

Мегън Фахи, “The White Lotus”

Сабрина Импачиаторе, “The White Lotus”

Обри Плаза, “The White Lotus”

Рей Сийхорн, “Better Call Saul”

Джей Смит-Камерън, “Succession”

Симона Табаско, “The White Lotus”

Най-добър актьор в комедиен сериал

Бил Хедър, “Barry”

Мартин Шорт, “Only Murders in the Building”

Джейсън Сийгъл, “Shrinking”

Джейсън Судейкис, “Ted Lasso”

Джереми Алън Уайт, “The Bear”

Най-добра актриса в комедиен сериал

Кристина Апългейт, “Dead to Me”

Рейчъл Броснахан, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Квинта Брансън, “Abbott Elementary”

Наташа Лион, “Poker Face”

Джена Ортега, “Wednesday”

Най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал

Алекс Борстейн, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Айо Едебири, “The Bear”

Джанел Джеймс, “Abbott Elementary”

Шерил Лий Ралф, “Abbott Elementary”

Джуно Темпл, “Ted Lasso”

Хана Уедингам, “Ted Lasso”

Джесика Уилямс, “Shrinking”

Най-добър актьор в поддържаща мъжка роля в комедиен сериал

Антъни Керигън, “Barry”

Фил Дънстър, “Ted Lasso”

Брет Голдстейн, “Ted Lasso”

Джеймс Марсдън, “Jury Duty”

Ебон Мос-Бакрак, “The Bear”

Тейлър Джеймс Уилямс, “Abbott Elementary”

Хенри Уинклер, “Barry”

Най-добър актьор в лимитиран сериал или филм

Арон Егъртън, “Black Bird”

Кумейл Нанджиани, “Welcome to Chippendales”

Евън Питърс, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Даниел Радклиф, “Weird: The Al Yankovic Story”

Майкъл Шанън, “George & Tammy”

Стивън Ян, “Beef”

Най-добра актриса в лимитиран сериал или филм

Лизи Каплан, “Fleishman Is in Trouble”

Джесика Честейн, “George & Tammy”

Доминик Фишбак, “Swarm”

Катрин Хан, “Tiny Beautiful Things”

Райли Киоу, “Daisy Jones & the Six”

Али Уонг, “Beef”

Най-добър актьор в поддържаща роля в лимитиран сериал или филм

Мъри Бартлет, “Welcome To Chippendales”

Пол Уолтер, “Black Bird”

Ричард Дженкинс Дамър, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Джоусеф Лий, “Beef”

Рей Лиота, “Black Bird”

Йонг Мацино, “Beef”

Джеси Племънс, “Love & Death"

Най-добра актриса в поддържаща роля в лимитиран сериал или филм

Анали Ашфорд, “Welcome To Chippendales”

Мария Бело, “Beef”

Клеър Денис, “Fleishman Is In Trouble”

Джулиет Люис, “Welcome To Chippendales”

Камила Мороне, “Daisy Jones & The Six”

Нийси Наш, “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Мерит Уивър, “Tiny Beautiful Things”