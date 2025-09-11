dalivali.bg
Заради дроновете в Полша: Латвия затваря въздушното си пространство около руската и беларуската граница

Френски законодател поиска прокуратурата в Париж да разследва ТикТок за застрашаване на живота на потребителите

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Мечки тероризират Доспат: Дивото животно се разхожда необезпокоявано по улиците

Кремъл няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Катастрофа край Владая затруднява движението

Стармър уволни посланика на Великобритания в САЩ заради връзки с Епстийн

С редица фрактури и перфориран бял дроб: Шофьор на камион беше жестоко пребит от двама младежи

„Липсват действия“: Зеленски разкритикува реакцията на Запада за руските дронове в Полша

Премиерът: Нарушаването на въздушното пространство е абсолютно ненужна провокация
Светът

Няколко държави заплашват Евровизия с бойкот, ако Израел участва

Ирландия, Словения и Испания обявиха, че ще се оттеглят от конкурса, ако израелската страна потвърди участието си тази година

Снимка: Getty Images
Евровизия 2025

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:41 ч. 11.09.2025 г.

Ирландската държавна телевизия RTÉ заяви, че няма да участва в конкурса Евровизия през 2026 г., „ако участието на Израел бъде потвърдено“.

В изявление RTÉ заяви, че участието на Ирландия в събитието „би било неморално, предвид продължаващата и ужасяваща загуба на човешки животи в Газа“.

Ирландия е печелила конкурса общо седем пъти, като последният път е бил през 1996 г.

RTÉ ще вземе окончателно решение, след като организаторите на Евровизия, Европейският съюз за радио и телевизия, вземат своето решение.

Тази година Евровизия ще се проведе във Виена през месец май.

Словенската национална телевизия RTVSLO също заяви, че ще се оттегли от конкурса, ако Израел участва.

Испанският министър на културата Ернест Уртасун пък обяви, че страната му също може да не участва, ако Израел се включи.

Ето къде ще се проведе Евровизия 2026 г. (СНИМКИ)

