Няколко държави заплашват Евровизия с бойкот, ако Израел участва

Ирландската държавна телевизия RTÉ заяви, че няма да участва в конкурса Евровизия през 2026 г., „ако участието на Израел бъде потвърдено“.

В изявление RTÉ заяви, че участието на Ирландия в събитието „би било неморално, предвид продължаващата и ужасяваща загуба на човешки животи в Газа“.

Ирландия е печелила конкурса общо седем пъти, като последният път е бил през 1996 г.

RTÉ ще вземе окончателно решение, след като организаторите на Евровизия, Европейският съюз за радио и телевизия, вземат своето решение.

Тази година Евровизия ще се проведе във Виена през месец май.

Словенската национална телевизия RTVSLO също заяви, че ще се оттегли от конкурса, ако Израел участва.

Испанският министър на културата Ернест Уртасун пък обяви, че страната му също може да не участва, ако Израел се включи.

