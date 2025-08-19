dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 20°
11 Разкъсана облачност 21°
12 Облачно 23°
13 Разкъсана облачност 24°
14 Дъжд 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Няколко часа спасителна акция: 14 чужденци заседнаха в популярен каньон

Заради покачване на нивото на реката групата не можела да се измъкне

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:40 ч. 19.08.2025 г.

14 туристи от Франция и Германия бяха блокиранив каньона на Лангарица в Албания заради покачването на нивото на реката, предаде АТА, позовавайки се на официално съобщение от албанската полиция.

След три часа борба с вятъра и вълните: Спасиха мъж, отнесен от морето край Несебър (ВИДЕО)

Спасителна акция на албанските власти успява да изведе бедстващите чужденци. Тя е продължила няколко часа

Спасените туристи са в добро здравословно състояние.

Каньонът на Лангарица, който се намира в близост до известните Бенджански термални извори, е популярен сред туристи, търсещи приключения и природа извън утъпканите пътеки.

През летния сезон обаче районът често е подложен на резки промени във времето, които могат да направят реката опасна, особено при преминаване през тесни проломи.

Вертолет на ВВС участва в евакуацията на пострадал алпинист край Мальовица (СНИМКИ)

Местните власти отправиха апел към туристите да се информират предварително за метеорологичните условия и да избягват преходи в рискови райони без водачи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър

Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър
Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние

Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен
Трима души изгоряха в автомобила си след удар с камион в Гърция

Трима души изгоряха в автомобила си след удар с камион в Гърция

Тази сутрин
Снимка: Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Снимка: Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Снимка: След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин