Няколко часа спасителна акция: 14 чужденци заседнаха в популярен каньон

14 туристи от Франция и Германия бяха блокиранив каньона на Лангарица в Албания заради покачването на нивото на реката, предаде АТА, позовавайки се на официално съобщение от албанската полиция.

Спасителна акция на албанските власти успява да изведе бедстващите чужденци. Тя е продължила няколко часа

Спасените туристи са в добро здравословно състояние.

Каньонът на Лангарица, който се намира в близост до известните Бенджански термални извори, е популярен сред туристи, търсещи приключения и природа извън утъпканите пътеки.

През летния сезон обаче районът често е подложен на резки промени във времето, които могат да направят реката опасна, особено при преминаване през тесни проломи.

Местните власти отправиха апел към туристите да се информират предварително за метеорологичните условия и да избягват преходи в рискови райони без водачи.