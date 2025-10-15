По данни на Истанбулската служба по водоснабдяване и канализация (İSKİ) към настоящия момент нивото на водата в язовирите, които захранват турския мегаполис Истанбул, спада до 24,96 процента, съобщава в. „Йени шафак“, предаде БТА.

След сухата пролет и екстремните летни жеги, които предизвикаха сериозен спад в нивото на язовирите край Истанбул и други градове в Турция, количеството вода в резервоарите край града продължава да намалява и през есента, въпреки дъждовното време в последните седмици, коментира „Йени шафак“. Заради пресушаването на много от язовирите край Истанбул, дъното им се е превърнало в зелена поляна, на която все по-често се забелязват тревопасни животни, отбелязва още изданието.

По данни на İSKİ в момента нивото на четири от десетте основни язовира, които захранват Истанбул, е спаднало под 20 процента – това са язовирите „Казандере“, запълнен на 2,65 процента, „Папучдере“, запълнен на 10,57 процента, „Алибейкьой“, запълнен на 14,19 процента, и язовирът „Йомерли“, запълнен на 15,76 процента.

Най-пълен е язовирът Елмалъ, чието ниво към момента е 49,47 процента, сочат още данните на Службата.

