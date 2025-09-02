Британско бебе почина от магарешка кашлица, детето не е било ваксинирано срещу силно заразното заболяване съобщава „Гардиън“. Това е първият подобен случай във Великобритания за тази година.

Смъртта на детето настъпва на фона на най-ниските за последните 15 години нива на ваксинация сред деца и бременни жени. Магарешката кашлица, позната още като коклюш, може да бъде фатална за бебета, които са най-застрашени от тежки усложнения. Според Британската агенция за здравна сигурност, детето е на възраст под една година, разболяло се е и починало в периода март – юни.

През 2024 г. 11 деца в Англия починаха при епидемия от магарешка кашлица. В Обединеното кралство няма ваксини, които да са задължителни по закон. Националната имунизационна програма се базира на препоръки, но не включва принудителна имунизация.

През август в Ливърпул почина и друго неваксинирано дете, заразено с морбили. „За съжаление, ставаме свидетели на още един смъртен случай през второто тримесечие на 2025 г. Това отново ни се напомня колко опасна може да бъде магарешката кашлица за най-малките бебета. Поднасяме искрени съболезнования на семейството“, каза д-р Гаятри Амирталингам, заместник-директор на БАЗС.

Агенцията предупреди, че ваксинационното покритие сред учениците е паднало под критичните нива – едва 83,7% от петгодишните са получили и двете дози от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR), а четирикомпонентната бустерна ваксина (магарешка кашлица, тетанус и дифтерия) е поставена на едва 81,4% от децата на тази възраст. Това е далеч под търсените от Световната здравна организация нива от 95% за колективен имунитет.

От следващата година Националната здравна служба във Великобритания (NHS) ще започне да ваксинира всички бебета срещу варицела, като комбинира препарата MMR с ваксината MMRV.

Сред бременните жени ваксинационното покритие срещу магарешка кашлица е било най-високо през 2016 г. (76%), но е спаднало до 59% през март миналата година. След трагичните случаи през 2024 г. показателят се е повишил до 73%, но все още остава под предишния максимум.

„Ако сте бременна и наближавате 20-та седмица, а не ви е предложена ваксина, говорете с личния си лекар или акушерка как можете да я получите“, призова Амирталингам.

