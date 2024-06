Оттам добавят, че са открили изследвания, проведени върху друг вид скатове, но нито едно върху кръгли - видът, чийто представител е Шарлот.

Аквариумът затвори в събота, докато екипът "продължава да се грижи за Шарлот и да се консултира с медицинския й екип", отбелязва Скай нюз.

Преди да открият бременността, служителите на аквариума смятат, че рибата страда от рак, след като започва да се "подува".

