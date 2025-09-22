Наводнения и свлачища затвориха пътища в Северна Италия. Тежко е положението в град Комо – водата залива улиците и площади, трупаща отломки и паднали дървета.

Автомобили са почти изцяло под водата, виждат се само покривите им, става ясно от видеа, разпространени от Ройтерс.

Пожарникарите проверяват потопени превозни средства. Има затворени пътища и магистрали

Пожарникари съобщиха, че десетки интервенции са в ход, след като калните свлачища блокираха провинциални пътища, като жителите на Кабиате, в провинция Комо, и близките градове бяха спасени с хеликоптер от горните етажи на домовете си.

Властите са разположили специални екипи, за да разчистят отломките и да обезопасят рисковите райони, докато общината е разпоредила предпазни затваряния на пътища поради опасения от по-нататъшни свлачища.

