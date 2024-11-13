Видеозапис от камера, публикуван от полицейското управление на Финикс във вторник, показва драматичното спасяване на мъж, който на 31 октомври случайно е вкарал автомобила си в плувен басейн.

На видеото полицай от Финикс бързо скача в басейна, разбива покрива на автомобила и изтегля мъжа на безопасно място, като в крайна сметка спасява живота му, пише Ройтерс.

Шофьорът обяснява на полицаите, че случайно е натиснал прекалено силно газта, в резултат на което автомобилът се е отклонил в басейна.

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