Град в Ню Джърси осъмна с необичайна гледка - над 200 килограма варени спагети и макарони бяха открити изхвърлени край река в гората в Олд Бридж.

Странното замърсяване било открито миналия месец, след като жител, който се разхождал из гората близо до дома си, забелязал странните купчини паста.

Жителят се свързал с местната власт, за да съобщи за "мистериозната находка". Адвокатката Нина Йохновиц, която преди време се кандидатирала за член на градския съвет, откликнала на обаждането му.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ