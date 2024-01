Украйна и Русия си размениха стотици военнопленници. 230 украинци, сред които военнослужещи и граничари, са били освободени от руски плен. В замяна на това Украйна е освободила 248 руснаци.

Киев определи размяната като най-голямата от началото на войната. Това е първата голяма размяна на пленници от август миналата година. Сделката е осъществена с посредничеството на Обединените арабски емирства.

„Нашите хора са си у дома. Днес върнахме над 200 войни и цивилни граждани от руски плен“, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Our people are home. Today, we returned over 200 warriors and civilians from Russian captivity.



Soldiers, sergeants, and officers. Armed Forces, National Guard, Navy, and Border Guards. Some of the defenders fought in Mariupol and Azovstal.



I thank everyone who, despite all… pic.twitter.com/h9D5bNQPhc