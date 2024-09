НАСА издаде предупреждение за астероид с размерите на стадион, който ще премине близо до Земята във вторник (17 септември), предава „Индипендънт“.

Астероидът 2024 ON е с диаметър 290 метра и ще се приближи на 1 милион километра от Земята, посочват от Лабораторията за реактивни двигатели на американската космическа агенция.

За последен път космическата скала премина покрай Земята през 2013 г. Следващото близко минаване ще бъде през 2035 г., показват изчисленията на НАСА.

Астероидът се проследява от проекта за виртуален телескоп, който засне „потенциално опасния“ астероид на 9 септември, движещ се с около 40 000 километра в час.

По настоящата си траектория астероидът не представлява опасност за планетата, но всяко малко отклонение може да има големи последици.

Captured by the Earth gravity!



On August 7, 2024, the Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) discovered a 10 meters asteroid named 2024 PT5.



This asteroid will temporary be captured by the Earth gravity from September 29 to November 25… pic.twitter.com/FiIV9Sqv3v