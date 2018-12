Двама неизвестни са нападнали манастирска църква във виенския район „Флоридсдорф”, информират австрийски медии.

Пострадали са петима монаси.

BREAKING: 2 Robbers attacked, handcuffed and then robbed people inside the Klosterkirche Maria Immaculata Chruch in #Strebersdorf, #Vienna #Austria

At least five people were injured some of them seriously, massive manhunt underway for the robbers

(Pic Bernhard Schiel) pic.twitter.com/7Vf4eClEeA