Телата на 39 души са намерени в ремарке на камион в индустриален парк в Грейс, в югоизточното английско графство Есекс, на около 30 км от центъра на Лондон.

LIVE: Aerial view of Waterglade Industrial Park in Grays, Essex after 39 bodies discovered in a truck. https://t.co/D6nJPl02dI

Според полицията той е пристигнал от България и е влязъл в Обединеното кралство на 19 октомври през Холихед, Северен Уелс, съобщават световните агенции.

Шофьорът на камиона - 25-годишен мъж от Северна Ирландия, е арестуван по подозрение за убийство.

Според първоначалната информация на полицията телата са на 38 възрастни и един тийнейджър.

Службите работят по изясняване на самоличността на жертвите, но заявиха, че това ще отнеме време.

British police found 39 dead bodies in the back of a haulage truckhttps://t.co/JvaP8KfXQ7



British police found 39 dead bodies in the back of a haulage truck early on Wednesday morning.

Essex Po... pic.twitter.com/PxPGqUFq3T