Новородено момиченце е било открито, увито в одеяло, в метростанция в центъра на Манхатън по време на сутрешния час пик в понеделник в Ню Йорк, съобщиха властите.

Бебето е било намерено малко преди 9:30 ч. местно време на стълбището, водещо към перона на влака на West 34th Street и Seventh Avenue, пише ABC News.

За бебето е било съобщено чрез анонимен сигнал, а полицията и пожарната са реагирали.

Бебето е било в съзнание и будно по пътя към болницата и е било прието в стабилно състояние, съобщиха от полицията.

„Наричам го чудото на 34-а улица. Просто съм благодарен за работата на полицията в Ню Йорк, че реагираха и се погрижиха за бебето“, заяви президентът на New York City Transit Деметриус Кричлоу.

Разследването продължава, съобщиха от полицията.

