Елизабет Франсис, най-възрастният жител на САЩ, почина на 115-годишна възраст, съобщават медиите в щатите.

За смъртта ѝ е съобщила 66-годишната ѝ внучка Етел Харисън. Тя обяви, че Елизабет е издъхнала в дома си във вторник, заобиколена от близките си.

Към момента на смъртта си Елизабет Франсис беше най-възрастният жител на САЩ и третият най-възрастен човек в света, сочи базата данни за възрастни хора LongeviQuest.

През по-голяма част от живота си тя е живяла в Хюстън, Тексас. Родена е през 1909 г.

115-ия си рожден ден най-възрастната жителка на САЩ е отпразнувала на 26 юли тази година.

Elizabeth Francis, oldest living person in the US, dies at 115 pic.twitter.com/KQLT2t0ScG