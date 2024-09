В клип, споделен от „Шанхай дейли“, се вижда как автобус рязко спира по улица Хуайхай в голям търговски квартал, а рекламни пана, издухани от силния вятър, се срутват на земята.

От щаба за борба с наводненията в града съобщиха, че са получили десетки съобщения за инциденти, свързани с тайфуна - най-вече за паднали дървета и билбордове.

В понеделник бурята беше една от най-обсъжданите теми в китайската социална медийна платформа Weibo, като някои потребители споделиха опасенията си, че тя ще се влоши.

„Това е нещо, което може да се види само по телевизията“, пише един от потребителите на Weibo.

Strongest typhoon to hit Shanghai since 1949 shuts down megacity.



Tens of millions of people in Shanghai and across China's densely populated east coast hunkered indoors Monday as the storm swept in, downing trees and disrupting transporthttps://t.co/fOVclE7Lyg pic.twitter.com/50KN9Pb6Hd