Най-малко един човек е убит, а шестима са ранени при стрелба в събота вечер в университета Линкълн в Пенсилвания, съобщават световните агенции.

Окръжният прокурор на окръг Честър Крис де Барена-Сароб заяви на пресконференция в неделя сутринта, че стрелбата е станала пред Международния културен център на университета по време на тържествата за завръщането у дома след футболен мач.

„Това е опустошителна нощ. Хората бягаха във всички посоки“, заяви той.

Един човек е бил задържан и е притежавал огнестрелно оръжие. Полицията смята, че е възможно да има и друг стрелец.

Длъжностните лица не вярват, че инцидентът е бил планирана масова стрелба, каза окръжният прокурор.

„Разследваме с пълния капацитет на федералните, щатските и местните правоохранителни органи“, каза Барена-Саробе.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви в публикация до X, че е бил информиран за стрелбата и е предложил подкрепата си на университета.

Университетът Линкълн, исторически афроамерикански университет, се намира в югоизточната част на Пенсилвания.

