Най-малко четирима души са убити и много са ранени при масова стрелба в популярна зона за забавления в Бирмингам, щата Алабама в САЩ, предаде Си Ен Ен.

Малко след 23 ч. няколко души са стреляли по група хора, съобщава местната полиция.

Когато полицаите пристигнали на мястото, открили трима простреляни и починали на място – двама мъже и жена. Четвъртата жертва е издъхнала в болница.

Засега няма арестувани за стрелбата, полицията все още издирва извършителите.

