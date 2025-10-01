Най-малко 25 души са загинали, когато църква в строеж се срутила в региона Амхара в Етиопия, предава "Асошиейтед прес", позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в църквата "Менджар Шенкора Арерти Мариам", докато вярващите са се събирали за честване на празник, посветен на Богородицата.

Лекар в местната болница каза, че сред жертвите има деца и възрастни хора. "Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени", заяви той, цитиран от БТА. По думите му болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за ранените.

Местните власти предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне. "Това е трагична загуба за общността", каза от представителите на местната власт.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK