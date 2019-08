20 души са жертвите, а 26 са ранени при стрелбата в търговски комплекс в американския град Ел Пасо, щата Тексас.

Това съобщи губернаторът на щата Грег Абът.

За нападението е задържан 21-годишен бял мъж, живеещ в района на Далас.

Абът каза, че това е един от най-кървавите дни в историята на щата.

Властите разследват версията за престъпление, извършено от омраза.

В интернет пространството се появи манифест, за който се твърди, че е написан от стрелеца. В него се заклеймява „нашествието” на латиноамериканци в Тексас и се прави препратка към нападението срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч, където бяха убити на 15 март 51 души.

Ел Пасо е на границата с Мексико и 80% 680-хилядното му население са латиноамериканци.

Американският президент Доналд Тръмп осъди кървавото нападение.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....