Най-малко 20 деца - на възраст до 5 години, са починали в Индия от замърсен сироп за кашлица. Производителят е арестуван.

Според местни съобщения, всички те са консумирали отровно лекарство марка Coldrif през последните дни, предава Ройтерс.

Твърди се, че сиропът за кашлица е бил фалшифициран с диетилен гликол - безцветна течност, която се използва като дехидратиращ агент за природен газ. Количеството в съдържанието е било 500 пъти по-високо от разрешеното, съобщи полицията. Течността се използва също като антифриз, в спирачни течности и като разтворител.

През 1985 г. веществото се появява във връзка с един от най-големите хранителни скандали в Европа - австрийски и немски вина са фалшифицирани с антифриз, за ​​да станат по-сладки на вкус.

Снимка: Ройтерс

Местните здравни власти отчаяно се опитват да премахнат смъртоносното лекарство от пазара. Те също такаобикалят от врата на врата, за да събират бутилки със сиропа за кашлица.

Германия също внася много фармацевтични суровини от Индия. Производителите им обаче са длъжни да тестват всяка партида от суровините и готовите си продукти, посочва "Билд".

Междувременно Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че диетилен гликолът може да бъде фатален дори в малки количества - особено при деца.

