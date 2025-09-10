Най-малко 10 войници са ранени при експлозия по време на учение с бойна стрелба в южнокорейска военна база, съобщи министерството на отбраната в Сеул.

Експлозията е станала във военна база в северния граничен град Паджу, където артилерийска част провеждала учение, симулиращо процедури за бойна стрелба, но без истински боеприпаси.

„Около 15:24 ч., симулационна тренировъчна ракета, предназначена да симулира артилерийски огън и дим, неочаквано е експлодирала“, се казва в изявлението, цитирано от АФП.

Министерството посочи, че най-малко 10 войници са били ранени, включително двама, които са получили сериозни изгаряния по ръцете и бедрата.

Военни медици са оказали първа помощ на място, а пожарните и спасителните служби са изпратили шест линейки, според изявлението на министерството.

Не са предоставени допълнителни подробности, но се посочва, че причината за експлозията се разследва.

Базата в Паджу се намира на около 50 километра северозападно от Сеул, близо до силно укрепената граница със Северна Корея, където има няколко южнокорейски военни съоръжения, информира БГНЕС.

Двете Кореи остават технически във война, тъй като конфликтът им от 1950-1953 г. приключи с примирие, а не с мирен договор.

В Южна Корея задължителна военна служба се изисква от всички мъже под 30 години поради дългогодишните напрежения с ядрено въоръжената Северна Корея.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK