Пищни фойерверки озариха най-големия индийски празник Дивали, известен още като „фестивал на светлината“.

По традиция местните обличат най-хубавите си дрехи и украсяват домовете си със свещи и лампи.

Те вярват, че богинята на просперитета Лакшми благославя домовете, които са чисти и ярко осветени.

Празникът започва с молитви у дома, а след това хората си подаряват сладки и подаръци.

