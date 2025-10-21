Пищни фойерверки озариха най-големия индийски празник Дивали, известен още като „фестивал на светлината“.
По традиция местните обличат най-хубавите си дрехи и украсяват домовете си със свещи и лампи.
Те вярват, че богинята на просперитета Лакшми благославя домовете, които са чисти и ярко осветени.
Празникът започва с молитви у дома, а след това хората си подаряват сладки и подаръци.
