Над 800 затворници изчезнаха мистериозно от затвора на Доналд Тръмп

Центърът за задържане в Южна Флорида е построен за рекордно кратко време върху бивше летище

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:25 ч. 20.09.2025 г.

Центърът за задържане в Южна Флорида "Алигатор Алкатраз" трябваше да символизира новата строга имиграционна политика на Съединените щати: затвор с много висока степен на сигурност, разположен в сърцето на Евърглейдс (Флорида), подкрепен лично от Доналд Тръмп и построен за рекордно кратко време върху бивше летище.

От юли насам стотици мигранти бяха изпратени там, предимно от Латинска Америка, натъпкани в килии на фона на правни и здравни спорове. От края на месец август обаче стотици задържани изглежда са изчезнали от центъра и официалния радар на ICE (федералната агенция за имиграция). Когато семействата и адвокатите използват портала за локализиране, се появява съобщението „Обадете се на Департамента по корекции на Флорида за подробности“; понякога изобщо няма съобщение. Според местни доклади, има близо 800 случая на изчезнали хора от базата данни на ICE за една седмица, съобщава "Ел Паис".

Тази непрозрачност подхранва всякакви опасения. Американският съюз за граждански свободи (ACLU) осъжда тази административна „черна дупка“: недостъпни мигранти , „извън системата“, прехвърляни от център в център или дори депортирани, без техните роднини или застъпници да бъдат информирани. Свидетелски показания потвърждават натиск за приемане на „доброволно самоекспулсиране“.

Центърът е обект на множество жалби: екологични асоциации, местни коренни племена, защитници на гражданските права. Съдилищата поискаха неговото закриване, осъждайки неспазването на процедурите и въздействието върху околната среда. Но след обжалване затварянето му беше отменено, като теоретично на обекта беше позволено да продължи да функционира. Резултатът е обезпокоителен: управлението на съоръжението „точно навреме“ и големите пропуски в проследимостта на задържаните са преките последици, пише още изданието.

В действителност, броят на затворниците в центъра намалява драстично от август насам. Има дори официално съобщение, че скоро ще е съвсем празен. Съобщава се за няколко трансферни автобуса, които са напуснали обекта, но е невъзможно да се знае точно колко затворници всъщност са били депортирани или просто са били преместени в други центрове (често критикувани за ужасните им условия на живот).

В това блато семействата се ориентират по визуален път, а адвокатите трябва да планират всяко посещение три дни предварително. „Изключителното“ управление се превръща в норма във Флорида , където извънредното положение, въведено от 2023 г., позволява на губернатора Рон Десантис да прави бързи корекции без обичайния контрол – по-специално да изземва публична земя и да строи подобни нови затвори.

Липсата на прозрачност в затворническата система от типа на Тръмп е причина за безпокойство: демокрация , в която стотици затворници се губят за няколко дни, е напълно съмнителна. Семейства, асоциации и някои избрани длъжностни лица предупреждават за мащабно насилие, което може да се разпространи в цялата страна. 

