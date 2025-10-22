63-ма души загинаха, след като няколко превозни средства катастрофираха на главна магистрала в Уганда, съобщи полицията, цитирана от Би Би Си.
Два автобуса, пътуващи в противоположни посоки, се ударят челно, докато се опитват да изпреварят две други превозни средства – камион и кола, на магистралата Кампала-Гулу.
Един от автобусите се отклонява в опит да избегне катастрофа, но в процеса е предизвиква челен и страничен сблъсък, който води до верижна реакция, при която други превозни средства гобят контрол и се преобръщат.
Има и много ранени, които са откарани в болница в западния град Кириандонго.
Магистралата между столицата Кампала на юг и северния град Гулу е една от най-натоварените в страната.
След катастрофата полицията призова шофьорите да избягват „опасно и небрежно изпреварване“. Оттам напомнят, че този вид изпреварване остава една от водещите причини за катастрофи в страната.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK