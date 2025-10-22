63-ма души загинаха, след като няколко превозни средства катастрофираха на главна магистрала в Уганда, съобщи полицията, цитирана от Би Би Си.

Два автобуса, пътуващи в противоположни посоки, се ударят челно, докато се опитват да изпреварят две други превозни средства – камион и кола, на магистралата Кампала-Гулу.

Един от автобусите се отклонява в опит да избегне катастрофа, но в процеса е предизвиква челен и страничен сблъсък, който води до верижна реакция, при която други превозни средства гобят контрол и се преобръщат.

Снимка: Twitter

Има и много ранени, които са откарани в болница в западния град Кириандонго.

Магистралата между столицата Кампала на юг и северния град Гулу е една от най-натоварените в страната.

Снимка: Twitter

След катастрофата полицията призова шофьорите да избягват „опасно и небрежно изпреварване“. Оттам напомнят, че този вид изпреварване остава една от водещите причини за катастрофи в страната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK