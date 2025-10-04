Най-малко 30 души са ранени при руските нападения срещу железопътна гара в град Шостка, Североизточна Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.

В публикация в социалната мрежа X той уточни, че сред пострадалите има служители на железниците и пътници. На място работят екипи на спешна помощ.

Зеленски публикува и видео, показващо горящ вагон, ударен от дрон.

„Руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни. Това е тероризъм, който светът няма право да игнорира“, написа украинският президент.

Шостка се намира в североизточната част на страната, на около 50 км от руската граница. Сред ранените има три деца – на 8, 11 и 14 години.

„Всеки ден Русия отнема човешки животи. Само силата може да я спре“, заяви Зеленски и призова Запада за действия:

„Чухме решителни изявления от Европа и Америка – време е те да се превърнат в реалност“.

