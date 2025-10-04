Най-малко 30 души са ранени при руските нападения срещу железопътна гара в град Шостка, Североизточна Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.
В публикация в социалната мрежа X той уточни, че сред пострадалите има служители на железниците и пътници. На място работят екипи на спешна помощ.
Зеленски публикува и видео, показващо горящ вагон, ударен от дрон.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
„Руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни. Това е тероризъм, който светът няма право да игнорира“, написа украинският президент.
Шостка се намира в североизточната част на страната, на около 50 км от руската граница. Сред ранените има три деца – на 8, 11 и 14 години.
„Всеки ден Русия отнема човешки животи. Само силата може да я спре“, заяви Зеленски и призова Запада за действия:
„Чухме решителни изявления от Европа и Америка – време е те да се превърнат в реалност“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK