Световноизвестната изследователка и природозащитничка Джейн Гудол е починала на 91-годишна възраст, съобщава BBC. Тя се считаше за най-големия авторитет в изучаването на шимпанзетата.

Нейните проучвания промениха завинаги разбирането за връзката между хората и приматите, а самата тя работи неуморно за опазването на природата и реализацията на десетки екологични проекти по света.

Според съобщение на Института „Джейн Гудол“ тя е починала от естествена смърт в Калифорния по време на лекционна обиколка в САЩ.

Организацията посочва, че нейните открития са „революционни за науката“ и я нарича „неуморен защитник на опазването и възстановяването на нашия естествен свят“.

Коя е Джейн Гудол?

Още като дете в Лондон Гудол била запленена от животните, вдъхновена от книгата за доктор Дулитъл. В средата на 20-те си години тя заминава за Африка, където среща водещия приматолог Луис Лики.

Въпреки че нямала научни квалификации, Лики разпознава потенциала ѝ и ѝ поверява първата експедиция за изследване на шимпанзета в джунглите на Танзания през 1960 г.

Там Гудол става първият човек, който документира използване на инструмент от животно – мъжко шимпанзе, което вади термити от мравуняк с клонка.

До този момент се смяташе, че единствено хората имат такава интелигентност. Нейните наблюдения преобръщат разбирането за еволюцията.

Работата ѝ е публикувана в престижни научни списания, а през 1965 г. тя се появява на корицата на National Geographic, представяйки на света емоционалния и социалния живот на приматите.

Снимка: Getty Images

Впоследствие Гудол участва в телевизионен филм, озвучен от Орсън Уелс, в който е показана как играе и се бори на шега с малки шимпанзета.

След годините си на терен тя се превръща в активист, борещ се за освобождаването на шимпанзета от зоопаркове и лаборатории, използващи ги за медицински изследвания.

