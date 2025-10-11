Даян Кийтън е починала на 79 години, потвърди семейството ѝ пред списание People. Носителката на „Оскар“ оставя след себе си наследство в киното, което е белязало няколко поколения.

Даян Кийтън остава една от най-разпознаваемите и обичани актриси в Холивуд – не само заради ролите си, но и заради неподражаемия си стил и характер.

Истинското ѝ име е Даян Хол, а фамилията „Кийтън“ взема от девическото име на майка си, когато започва актьорската си кариера, тъй като вече имало актриса в Гилдията на екранните актьори с името Даян Хол.

Освен актриса, тя е и режисьор, продуцент, фотограф и писател. Издава няколко мемоара, сред които Then Again и Let’s Just Say It Wasn’t Pretty.

Родена е на 5 януари, 1946 г. Започва своята кариера на сцената като прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът" (The Godfather) (1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.

Снимка: EPA, Getty Images

Филмите, с които актрисата става наистина популярна, са тези с режисьора и актьора Уди Алън. Първият от тях е "Изсвири го още веднъж, Сам" (1972), а следващите два – "Поспаланко" (1973) и "Любов и смърт" (1975) я превръщат в комична актриса.

С четвъртия си филм за Алън – "Ани Хол" (Annie Hall) (1977) – Кийтън печели наградата на филмовата академия на САЩ за най-добра актриса.

Интересен факт е, че лентата отчасти е базирана на нейната лична история. Уди Алън използва истинското ѝ фамилно име за героинята си, а импулсивният, интелигентен и леко ексцентричен характер на Ани е вдъхновен от самата Кийтън.

Мъжките костюми, шапки и нестандартни комбинации, които носи в „Ани Хол“, променят модата на 70-те. Дизайнерът Ралф Лорен дори признава, че именно тя е вдъхновила цели линии в колекциите му.

Носителка е на „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си именно в „Ани Хол“, както и на „Златен глобус“ и множество други номинации през годините.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от People Magazine (@people)

Някои от популярните най-нови филми на актрисата са Бащата на булката (Father of the Bride) (1991), Клуб „Първа съпруга“ (The First Wives Club) (1996) и Невъзможно твой (Something's Gotta Give) (2003).

Макар да не се е омъжвала никога, Кийтън често е казвала, че истинските ѝ любовни истории са били с изкуството и с хората, с които е творила. Известна е с любовта си към реставрирането на стари къщи в Лос Анджелис и публикува книги за архитектура и интериорен дизайн.

Осиновява две деца – дъщеря Декстър и син Дюк – след 50-годишна възраст, казвайки, че майчинството е „най-великото приключение в живота ѝ“. Известна със самоиронията си. Кийтън често шегуваше, че никога не е искала да изглежда като типичната холивудска звезда – „Просто исках да бъда различна, а се оказах неповторима“, казваше тя в интервю.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK