Предупреждение за мащабна евакуация в центъра на Кьолн заради необезвредени снаряди от Втората световна война, отправиха от Министерството на външните работи у нас на официалната си интернет страница.

МВнР информира българските граждани, че днес е започнало евакуирането на централната част на Кьолн. Заповедта е издадена във връзка с открити необезвредени експлозиви от времето на Втората световна война.

Определена е зона в радиус от 1000 м., от която са евакуирани близо 20 000 души.

Центърът на града е затворен, железопътният трафик е пренасочен, затворени са три моста над река Рейн (Severinsbrücke, Deutzer Brücke, Hohenzollernbrücke). Спрени са влаковете по южното железопътно направление в посока централна гара и гара Messe/Deutz.

Затворени са редица общински учреждения: кметството на Дойц, църкви, 9 училища, детски градини, хотели, концертни зали и др. сгради за провеждане на събития, сред които Lanxess-Arena, Musical Dome, Philharmonie, компаниите RTL, HDI, както и Старият град на Кьолн и квартал Дойц.

