Острата конфронтация между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом беше „историческа“.
Това заяви ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.
„Историческа“, написа в социалната мрежа X Дмитриев. Той беше един от руските преговарящи в руско-американските преговори, проведени на 18 февруари в Саудитска Арабия.
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„За първи път Тръмп каза истината в лицето на кокаиновия клоун“, подигра се бившият президент Дмитрий Медведев, настоящ номер две в руския Съвет за сигурност, визирайки Зеленски.
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