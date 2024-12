Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Вануату и причини щети на сгради и инфраструктура. Според очевидци има и жертви.

Земетресението е станало в 12:47 ч. местно време на дълбочина 57,1 км, по данни на Геоложката служба на САЩ.

То за кратко предизвика предупреждение за цунами в някои части на тихоокеанската островна държава, но към 14:14 ч. местно време властите съобщиха, че заплахата е преминала.

Земетресението е нанесло материални щети, включително на сградата в столицата Порт Вила, където се помещава посолството на САЩ, наред с тези на Великобритания, Франция и Нова Зеландия.

CCTV Footage of A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Port Vila, Vanuatu on December 17, 2024.



The footage shows the intense shaking and destruction caused by the earthquake.



The footage shows the intense shaking and destruction caused by the earthquake.