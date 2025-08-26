Мощна прашна буря премина през Аризона в понеделник. Националната метеорологична служба призова шофьорите да спрат, ако се сблъскат с лоши условия за шофиране.

Кадри, заснети от очевидец, показват как прашната буря преминава над къща.

Подобни бури често се случват по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати, пише Ройтерс.

Те се случват, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат сух, рохкав пясък върху пустинното дъно, създавайки стена от прах.

Тя обхваща много по-голяма площ от самата гръмотевична буря, обясняват метеоролозите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK