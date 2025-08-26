Мощна прашна буря премина през Аризона в понеделник. Националната метеорологична служба призова шофьорите да спрат, ако се сблъскат с лоши условия за шофиране.

Кадри, заснети от очевидец, показват как прашната буря преминава над къща.

Подобни бури често се случват по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати, пише Ройтерс.

Прашна буря предизвика верижна катастрофа и задръствания в Ню Мексико (ВИДЕО)

Те се случват, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат сух, рохкав пясък върху пустинното дъно, създавайки стена от прах.

Тя обхваща много по-голяма площ от самата гръмотевична буря, обясняват метеоролозите.

