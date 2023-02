Земетресение с магнитуд 7,8 удари южната част на Турция, близо до град Газиантеп, съобщи Геологическият топографски институт на САЩ (USGS).

Трусът е усетен в 4:17 ч. местно време. Той е станал на дълбочина от около 17,9 км. Епицентърът му е в окръг Пазарджик в окръг Кахраманмараш.

Според турската правителствена агенция за борба с бедствията земетресението е било с магнитуд 7,4, предаде Франс прес.

Най-малко 76 души са загинали, а 440 са ранени при мощното земетресение, пише БТА.

Десет души са загинали в Шанлъурфа, каза валията Салих Айхан в ефира на турския канал НТВ.

Петима са загинали в Османие, съобщи валията този окръг Ердинч Йълмаз за телевизия ТРТ.

Валията на Малатия Хулуси Шахин съобщи за поне трима загинали, над 100 ранени и за 130 разрушени сгради в окръга.

Трусът е бил усетен чак в Ливан, Сирия и Кипър.

