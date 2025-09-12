Мистериозното руско радио UVB-76 прекъсна мълчанието си тази седмица

От повече от 50 години The Buzzer излъчва монотонен сигнал, прекъсван от кодирани съобщения. Неотдавнашната му гласова серия на руски език подновява теориите за истинската му роля. От 80-те години на миналия век руска станция, наречена UVB-76 и известна като The Buzzer, излъчва непрекъснато на честота 4625 kHz.

Обикновено тя излъчва просто монотонно бръмчене, 25 пъти в минута, но понякога сигналът отстъпва място на гласове, които изричат поредици от имена, цифри и букви.

Тези загадъчни прекъсвания всеки път подхранват спекулациите за истинската ѝ цел - военна тайна, ядрена система или просто криптирана поща за посветени?

В понеделник, 8 септември, UVB-76 внезапно прекъсна обичайния си сигнал, за да излъчи гласова последователност на руски език, в която имената Николай, Жения, Татяна и Иван се редуват, за да образуват думата NZhTI - идентификационен код, който станцията използва редовно, според независимия медиен канал Meduza, цитиран от Newsweek, пише БГНЕС.

Следват списъци с цифри (38, 965, 78, 58, 88, 37), а след това нови имена, чиито инициали образуват думата OTEL (хотел), и инструкции като „мек знак, 78, 58, 88, 37“.

Неразбираемо за обикновените хора, но достатъчно, за да подхрани часове наред дискусии в интернет за истинското значение на тези кодове.

Активна от близо половин век, UVB-76 е известна като „станция с цифри“ – излъчваща предимно списъци с цифри – вероятно управлявана от руските въоръжени сили.

Най-устойчивата хипотеза е, че тя е част от бившия съветски механизъм „Периметър“, който в случай на ядрена атака и внезапно спиране на станцията би задействал автоматично ядрени ответни мерки. Други предполагат, че може би става дума за таен канал за комуникация с агенти по целия свят.

Станцията се оказа особено „разговорлива“ в дните преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. През декември 2024 г. UVB-76 изпрати не по-малко от 24 съобщения в един ден – рекорд. Някои гласове дори излъчваха странни звуци - откъси от класическа музика, стъпки... И веднъж – женски вик.

Нарастващото напрежение между Русия и Запада засилва нервността около всеки нов сигнал - дали това е обявяване на потенциална атака, предупреждение или просто рутинна военна операция?

Дали нахлуването на руски дронове в Полша е свързано с тези странни съобщения?

Както обобщава Дейвид Стъпълс, професор по радиоинженерство, ако руското правителство ги използва, то със сигурност не е за мирни цели.

В климат, в който всяко действие на Русия се следи внимателно, най-малкият сигнал от The Buzzer ще подхрани най-лудите теории.

Всяко бръмчене, всяко криптирано съобщение ще бъде повод за спекулации, докато не се даде отговор за произхода и ролята на станцията.

