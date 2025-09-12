dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
12 Незначителна облачност 24°
13 Разкъсана облачност 25°
14 Незначителна облачност 26°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Мистериозното руско радио UVB-76 прекъсна мълчанието си тази седмица

Тези загадъчни прекъсвания всеки път подхранват спекулациите за истинската цел - военна тайна, ядрена система или просто криптирана поща за посветени?

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:45 ч. 12.09.2025 г.

От повече от 50 години The Buzzer излъчва монотонен сигнал, прекъсван от кодирани съобщения. Неотдавнашната му гласова серия на руски език подновява теориите за истинската му роля. От 80-те години на миналия век руска станция, наречена UVB-76 и известна като The Buzzer, излъчва непрекъснато на честота 4625 kHz.

Обикновено тя излъчва просто монотонно бръмчене, 25 пъти в минута, но понякога сигналът отстъпва място на гласове, които изричат поредици от имена, цифри и букви.

Тези загадъчни прекъсвания всеки път подхранват спекулациите за истинската ѝ цел - военна тайна, ядрена система или просто криптирана поща за посветени?

САЩ спряха разпространението на Радио „Свободна Европа“ в Русия

В понеделник, 8 септември, UVB-76 внезапно прекъсна обичайния си сигнал, за да излъчи гласова последователност на руски език, в която имената Николай, Жения, Татяна и Иван се редуват, за да образуват думата NZhTI - идентификационен код, който станцията използва редовно, според независимия медиен канал Meduza, цитиран от Newsweek, пише БГНЕС.

Следват списъци с цифри (38, 965, 78, 58, 88, 37), а след това нови имена, чиито инициали образуват думата OTEL (хотел), и инструкции като „мек знак, 78, 58, 88, 37“.

Неразбираемо за обикновените хора, но достатъчно, за да подхрани часове наред дискусии в интернет за истинското значение на тези кодове.

Руското радио “Ехото на Москва” е свалено от ефир

Активна от близо половин век, UVB-76 е известна като „станция с цифри“ – излъчваща предимно списъци с цифри – вероятно управлявана от руските въоръжени сили.

Най-устойчивата хипотеза е, че тя е част от бившия съветски механизъм „Периметър“, който в случай на ядрена атака и внезапно спиране на станцията би задействал автоматично ядрени ответни мерки. Други предполагат, че може би става дума за таен канал за комуникация с агенти по целия свят.

Станцията се оказа особено „разговорлива“ в дните преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. През декември 2024 г. UVB-76 изпрати не по-малко от 24 съобщения в един ден – рекорд. Някои гласове дори излъчваха странни звуци - откъси от класическа музика, стъпки... И веднъж – женски вик.

Нарастващото напрежение между Русия и Запада засилва нервността около всеки нов сигнал - дали това е обявяване на потенциална атака, предупреждение или просто рутинна военна операция?

Дали нахлуването на руски дронове в Полша е свързано с тези странни съобщения?

Както обобщава Дейвид Стъпълс, професор по радиоинженерство, ако руското правителство ги използва, то със сигурност не е за мирни цели.

В климат, в който всяко действие на Русия се следи внимателно, най-малкият сигнал от The Buzzer ще подхрани най-лудите теории.

Всяко бръмчене, всяко криптирано съобщение ще бъде повод за спекулации, докато не се даде отговор за произхода и ролята на станцията. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс