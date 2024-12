Мистериозните съобщения за наблюдения на струпвания на дронове в нощното небе над Ню Джърси и други части на североизточната част на САЩ предизвикаха недоволни изблици на членове на Конгреса и призиви за обявяване на ограничено извънредно положение в региона.

Джон Брамник, републикански сенатор от щата Ню Джърси, поиска забрана на всички безпилотни летателни апарати, докато мистерията не бъде разгадана, пише „Гардиън“.

Безпокойството относно необяснимите наблюдения на дронове започна в средата на ноември като отделни публикации на местни жители в социалните медии.

Въпросът постепенно се издигаше нагоре по политическата хранителна верига, като тази седмица избухна на сцената на щатските и федералните власти.

В сряда губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи проведе брифинг с министъра на вътрешната сигурност на САЩ Алехандро Майоркас, както и с представители на Конгреса и щатската полиция, за да обсъдят съобщенията за дронове. Той подчерта, че „към момента не е известна заплаха за обществото“.

