Мартин Владимиров: На хартия не внасяме никакъв руски газ, но закупуваме такъв през суапова сделка
Amusnet и Технически университет – София подписаха Меморандум за сътрудничество и откриха обновена учебна аула

Преди 100 години: Днешният грипен вирус отнел живота на 100 млн. души

Ироничен Бойко Борисов за кандидат-президента на ГЕРБ: Цветан Василев - него съм го замислил

"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа

Никола Саркози – от Елисейския дворец до затвора

Лавров: Чрез кризата в Украйна, провокирана от Запада, НАТО и ЕС обявиха реална война на Русия

Стачка блокира въздушния транспорт на Италия

"Файненшъл таймс": Тони Блеър ще играе ключова роля в мирния план на Тръмп за Газа

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Светът

Повдигат обвинения на бившия директор на ФБР Джеймс Коми, той във видео: "Невинен съм"

Тръмп редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 г

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:42 ч. 26.09.2025 г.

Министерството на правосъдието на САЩ заяви снощи, че е повдигнало обвинения на бившия директор на ФБР Джеймс Коми за неверни твърдения и възпрепятстване на разследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Това е ескалация на кампанията на президента Доналд Тръмп, търсещ отмъщение срещу хора, които са го разследвали или критикували, отбелязва Ройтерс.

Ако Коми бъде осъден, го грози присъда до пет години затвор.

Тръмп уволни директора на ФБР през 2017 г., в началото на първия си президентски мандат. Оттогава републиканецът редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 г., припомня Ройтерс.

 
 
 




"Аз съм невинен", заяви във видео, разпространено в социалната мрежа "Инстаграм", бившият ръководител на ФБР след повдигането на обвиненията.

"Сърцето ми е разбито от действията на Министерството на правосъдието, но вярвам в правосъдната система и съм невинен. Така че нека има процес и да вярваме", каза той.

Според публикация на репортер на телевизия Си Ен Ен в "Екс" се очаква Джеймс Коми да се предаде днес.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари тази година, неговото Министерство на правосъдието разглежда показанията на Коми от 2020 г. пред Съдебната комисия на Сената на САЩ, когато, в отговор на критиките на републиканците, той отрече да е разрешавал подаването на поверителна информация към медиите за връзките на Тръмп с Русия, припомня Ройтерс.

ФБР разследва бившите директори Джеймс Коми и Джон Бренан

Обвинителният акт, подкрепен от разширен състав от съдебни заседатели, дойде, след като президентът оказа натиск върху министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която според него не е действала достатъчно бързо при повдигането на наказателни обвинения срещу Коми и други видни критици на президента на САЩ.

"Никой не е над закона“, написа Бонди в публикация в социалните мрежи снощи. "Днешното обвинение отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да търси отговорност на онези, които злоупотребяват с власт, за да подвеждат американския народ“, посочи тя.

