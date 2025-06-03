Милиони пчели избягаха, след като търговски камион, превозващ кошери, катастрофира в окръг Уотком в северозападната част на щата Вашингтон в петък, съобщава Ройтерс.
Според властите около 14 милиона пчели са избягали от кошерите си след катастрофата.
Видеоклип показва десетки пчелни кошери край пътя и летящи пчели около катастрофиралия камион.
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По-късно властите съобщиха, че повече от 20 пчелари са се появили, за да спасят пчелите и да ги върнат в кошерите им.
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