Милиони пчели избягаха, след като търговски камион, превозващ кошери, катастрофира в окръг Уотком в северозападната част на щата Вашингтон в петък, съобщава Ройтерс.

Според властите около 14 милиона пчели са избягали от кошерите си след катастрофата.

Видеоклип показва десетки пчелни кошери край пътя и летящи пчели около катастрофиралия камион.

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По-късно властите съобщиха, че повече от 20 пчелари са се появили, за да спасят пчелите и да ги върнат в кошерите им.

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