Дмитрий Медведев предложи на шега Москва да съдейства за уреждането на споровете между американския президент Доналд Тръмп и мултимилиардера Илон Мъск.

Медведев е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент (за кратък период, в който Владимир Путин не можеше да е президент).

Помощта ще е срещу „разумно заплащане“ във вид на акции на компанията „Старлинк“ на Мъск, предлага руският политик.

„Готови сме да съдействаме за сключване на мирно споразумение между Д (Доналд Тръмп) и И (Илон Мъск) срещу разумно заплащане и да приемем акции на „Старлинк“ като възнаграждение. Не се карайте, момчета!“, написа Медведев в англоезичния си профил в социалната мрежа X.

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys!