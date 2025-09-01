Мъж е арестуван, след като полицай е бил ранен, когато кола се е врязала в портите на руското консулство в Сидни, пише Гардиън.

Служителите са се опитали да говорят с водача на автомобила, паркиран в алеята на консулството в източните предградия на града в понеделник сутринта.

Но 39-годишният мъж зад волана вместо да говори блъска колата в портите на консулството.

Кадри от хеликоптер показват, че превозното средство е с отворени врати и счупени предни прозорци.

Мъжът е откаран в полицейското управление в Съри Хилс, където е разпитван. Колата е била изтеглена от консулството около 10:00 часа, докато федерални детективи разследват.

24-годишен полицай е получил травма на ръката и е бил прегледан от парамедици на спешна помощ на Нов Южен Уелс.

Прокремълският инфлуенсър Симеон Бойков, който се укрива в консулството от почти 3 години, разказа през вратата, че е видял бялата кола.

Той добави, че шофьорът е бил преследван от полицията, докато е преминавал през портите на комплекса.

„Изглежда като опит за дипломатическо убежище“, каза той от вътрешността на консулството.

Байков е известен онлайн с прякора „Австралийски казак“ и се укрива в консулството, след като е обвинен в нападение над проукраински протестиращ в Сидни.

Незначителните щети по входната порта бързо са отстранени и районът с под охраната на федерални полицаи.

