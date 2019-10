Мъж се заклещи на висок комин в град Карлайл в северозападната част на Великобритания. Той е в това положение от сутринта и засега напразно се опитват да го спасят.

Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon... pic.twitter.com/ydofMsgrSd — CFM Radio News (@CFMRadioNews) October 28, 2019

На място се намират пожарни, линейки и полиция. Хеликоптер обикаля близо до комина, който е повече от 80 м висок.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъжът виси безпомощен с часове. Все още не е ясно как се е озовал в това положение, пишат световните медии.

A coastguard helicopter and mountain rescue team have been involved in the rescue attempt of a man dangling at the top of a 290ft tower in Carlisle https://t.co/0pVshY1XiK — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) October 28, 2019

Органите на реда съобщиха и за затварянето на близките пътища.

Коминът се намира на територията на бивша фабрика за памук. Той се е превърнал в местна атракция заради височината си. Сега в сградата на фабриката има апартаменти, а в друга част от нея - институт за изкуства.