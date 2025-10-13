Шокиращ инцидент в базиликата „Свети Петър“ във Ватикана по време на света литургия шокира вярващите. Мъж прекачи заграждение и уринира върху главния олтар.

Силите за сигурност са задържали извършителя и са го отвели, според няколко медии в Италия - включително Il Tempo и La Repubblica.

Според доклада мъжът е преминал през няколко турникета в най-голямата църква в света около 9:30 ч. сутринта в петък.

Той се е насочил към "Балдахина" на Бернини, който се простира над 400-годишния папски олтар във Ватикана, свалил е панталоните си и е започнал да уринира.

Снимка: Getty Images

Последвала е намесата на цивилни полицаи.

Папа Лъв XIV е бил информиран за инцидента и е бил шокиран от новината, съобщава римският ежедневник Il Tempo.

Видеоклип от инцидента се разпространява в социалните мрежи. Самоличността на мъжа все още не е разкрита.

През февруари мъж от Румъния се качи на олтара и хвърли няколко свещника на земята. Сега мерките за сигурност в базиликата „Свети Петър“ отново ще бъдат преразгледани и се очаква да бъдат затегнати, ако е необходимо.

След подобни инциденти, високопоставени църковни служители обикновено провеждат покаятелна литургия, за да пречистят олтара.

Базиликата „Свети Петър“ се смята за една от най-големите и важни църкви в християнството. Папският олтар се намира под "Балдахина" на Бернини и точно над гробницата на апостол Петър.

