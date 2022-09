Мъж участва в конкурс за изобразително изкуство с творба, генерирана от изкуствен интелект и спечели първата награда. Джейсън Алън, който е президент на базираната в Колорадо компания за настолни игри Incarnate Games, разказа за новината чрез публикация в Discord, пише The Iconomist Times.

Джейсън Алън спечели в категорията за дигитално изкуство с творбата си Théâtre D'opéra Spatial. Картината, която прилича на смесица от класическа опера и космос, не е нарисувана от Алън, а е творение на софтуера за изкуствен интелект Midjourney.

Мъжът не е използвал цифрова четка, за да създаде произведението на изкуството. Картината е генерирана от изкуствения интелект с помощта на неговите подсказки.

