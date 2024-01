Мъж прескочи пейката в съдебна зала в Лас Вегас и нападна съдия по време на изслушването му в сряда, след като му е отказана пробация, съобщава Фокс Нюз.

30-годишният Деобра Редън беше осъден от съдия Мери Кей Холтус в Окръжния съд на окръг Кларк, след като беше признат за виновен за опит за побой със значителна телесна повреда.

Около 11 часа сутринта адвокатът на Редън помоли съдия Холтус да намали наказанието на клиента му на пробация. След като е отказана пробация, Редън внезапно скача от пейката с протегнати ръце и поваля съдията на земята.

Нападението е станало в момента, в който съдия Холтус осъжда Редън. Съдия Холтус е била ранена и е закарана в болница.

Пострадал е бил маршал, който е настанен в болница и е в стабилно състояние.

Редън ще трябва да се яви в съда в четвъртък.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9