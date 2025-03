На шофьор на куриерска фирма, който се нуждае от присаждане на кожа, след като е изгорен, когато горещ чай от „Старбъкс“ се разлива в скута му, е присъдено обезщетение в размер на 50 млн. долара.

Според адвоката му той е претърпял изгаряния от трета степен на гениталиите, слабините и вътрешната част на бедрата си и е получил трайни и променящи живота му обезобразявания, след като е взел напитката в калифорнийска автогара, пише „Скай нюз“.

Искът му за небрежност обвинява „Старбъкс“ за нараняванията, като твърди, че служител не е забил достатъчно здраво горещия чай в подноса за изнасяне.

Видеозапис показва какво се е случило:

A California delivery driver has been awarded 50 million dollars in damages from Starbucks after a hot drink fell from a takeaway container onto his lap at a drive-through. pic.twitter.com/UKSicrdgfW